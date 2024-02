In Hilden und Haan Kulturrucksack für dieses Jahr ist gut gefüllt

Angeboten werden auch in diesem Jahr wieder Workshops aus den Bereichen Musik, Theater, Fotografie und Bildende Kunst. So wird es zum Beispiel einen Songschreiber-Workshop (How2Rap), Theater-, Zeichen- und Gesangsworkshops zu verschiedenen Themen geben. Eine Übersicht über alle Workshops und Informationen zur Anmeldung sind auf der Website der Stadt Hilden (www.hilden.de/kulturrucksack) abrufbar. Informationen zu den Angeboten in Haan sind auf der Homepage der Gartenstadt zu finden. Los geht es bereits am Samstag, 2. März, von 10 bis 14 Uhr mit einem Comicworkshop in der Hildener Stadtbibliothek, Nove-Mesto-Platz 3. Zusammen mit dem Düsseldorfer Comic-Zeichner Ulf K. erkunden die Teilnehmer die vielfältige Welt der Comics. Die Ergebnisse werden anschließend in der Stadtbibliothek ausgestellt.