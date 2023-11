Kulturleben in Hilden Kulturservice jetzt auch in Hilden

Jeden Monat bietet der Kulturring etwa 14 Fahrten an. Der Service beinhaltet die Organisation, die Buchung der Tickets und den Service der Hin- und Rückreise mit einem Reisebus. Zudem stehen mehrmals im Jahr mehrtägige Kulturfahrten an. Ab Januar können Kultur-Interessierte aus Hilden Am Lindenplatz in den „KulturShuttle“ einsteigen. Einen Schwerpunkt in der Vereinsarbeit bildet zudem die Förderung der Kultur in der Region. Der Kulturring veröffentlicht monatlich zahlreiche Hinweise auf Kulturevents in der Region.