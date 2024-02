Digitales in Hilden und Haan Eine Kulturkarte mit vielen weißen Flächen

Info

Hier ist was los Bunt gepunktet ist die Kulturkarte NRW vor allem in den Ballungsräumen, also dem Ruhrgebiet und den drei großen Städten an Rhein. Dünn wird es im Sauerland und im ländlich geprägten Westfalen.

Viele Museen 3491 Standorte waren am 2. Februar markiert, den Löwenanteil machen die Bibliotheken mit 1678 Einträgen aus. Es gibt 936 Einträge zu Museen und Ausstellungen. Relativ groß ist zudem die Auswahl an Kinos, Musikschulen und Volkshochschulen. Aber diese Zahl dürfte ganz bestimmt noch nach oben zu korrigieren sein: In Nordrhein-Westfalen gibt es ganz bestimmt mehr als 68 Theater. Gerade die kleineren Bühnen im ländlichen Raum fehlen fast komplett.