Tipp vom Kulturamt der Stadt Hilden Kulturerlebnisse zu Weihnachten verschenken

In der laufenden Kultursaison gibt es laut Dämmer noch viele spannende Veranstaltungen, die sich als kulturelle Weihnachtsgeschenke eignen. In der Kammerkonzertreihe des Kulturamtes finden noch zwei weitere hochkarätige Konzerte in der Reformationskirche am alten Markt statt, am 15. Februar mit dem Gitarristen Friedemann Wuttke und am 5. April mit dem Duo Harbois. Das Einzelticket kostet zehn Euro.