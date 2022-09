Kulturangebot in Hilden : Stadt befragt Kinder und Jugendliche

Hilden Um das Kulturangebot für junge Menschen anzupassen, startet eine Umfrage. Die Interviews sind Freitag in der Fußgängerzone geplant.

„Zum Auftakt findet am 8. und 9. September in der Fußgängerzone sowie an anderen Orten im Hildener Stadtgebiet eine Spontanbefragung unter Passantinnen und Passanten statt“, erklärt Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer. Am 17. September können junge Menschen ihre Meinung von 10 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei Hilden teilen. „Alle, die Lust und Zeit haben, sich noch intensiver einzubringen, sind anschließend zum World Café ins Jugend- und Kulturzentrum Area 51 eingeladen. Dort diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an verschiedenen Thementischen und bringen ihre eigene Ideen ein“, so Henrike Ludes-Loer weiter.