Kultur in Hilden : Kulturamt verlegt Veranstaltungstermine

Kultur in Hilden

Hilden (RP) Das Kulturamt hat aufgrund der hohen Corona-Zahlen und den weiterhin geltenden Regeln gemäß der Schutzverordnung alle Veranstaltungen bis mindestens 15. Februar abgesagt – aber gleichzeitig versucht, die Angebote zu verschieben.

So sei es gelungen, einen neuen Termin für die Kulturmobilveranstaltung mit dem Kabarettisten Gregor Pallast, ursprünglicher Termin 13. Februar, zu finden. Er tritt nun am Samstag, 20. November, in Hilden auf. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, hieß es.