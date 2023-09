„Ich übernehme das Pub wieder“ Kult-Pub in Hilden wechselt den Betreiber – ein alter Bekannter

Die Klänge der letzten Party sind bereits verklungen, die Räumlichkeiten sollen in den kommenden Tagen übergeben werden. Das Black Pub an der Schützenstraße in Hilden steht vor Veränderungen. Es wird aber nicht geschlossen, wie in den sozialen Medien teilweise gemutmaßt wird. Das hat uns der neue Pächter verraten – ein alter Bekannter.