Kinder- und Jugendkunstschule : KuKuK bietet kreative Kurse für Kinder

Henriette Astor und Charlotte (11) betrachten die vollendeten Werke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden 25 Seminare hat die Kinder- und Jugendkunstschule 2020 im Programm. Besonders die Ferienkurse sind sehr begehrt. Deshalb empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

Alle Kurse können wir gar nicht vorstellen, das würde den Rahmen sprengen. Deshalb Konzentrieren wir uns auf einen Überblick über die heiß begehrten Ferien-Angebote – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

An zehn Donnerstagen zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr können Kinder im Kurs „Von Rittern, Königinnen und Burggespenstern“ ihre Fantasie rund um „Schloss Abenteuer“ ausleben. Er beginnt am Donnerstag, 16. Januar 2020, im Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20a, im Nebengebäude im 1. OG und richtet sich an Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Gebühr: 60 Euro. Dozentin Sylke Jacobs spricht alle Kinder an, die davon träumen ein Ritter, ein König, eine Königin oder ein Burggespenst zu sein, Burgfrauen und Schwerter. Die Kinder malen lustige Gespenster, Ritterburgen, tapfere Ritter, Drachen und Könige und Königinnen mit allem was dazu gehört.

Info Hier können sich die Jugendlichen anmelden Jahresprogramm und Anmeldung über die Homepage der Stadt Hilden (www.hilden.de) Rubrik „Mehr erleben“ „Kreativangebote“ Kinder- und Jugendkunstschule Kontakt Informationen zu den Angeboten der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK erhalten Sie im Kulturamt der Stadt Hilden unter der Telefon Nummer 02103-72237 oder per eMail kukuk@hilden.de.

An drei Samstagen zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr bietet Dozentin Katja Preuß-Reisdorf einen „Fotodschungel durch die Stadt“ an. Er richtet sich an Kinder zwischen 7 und 13 Jahren, findet am 14. und 21. März und am 4. April im Kunstraum des Helmholtz Gymnasiums, Am Holterhöfchen 30, statt und kostet 60 Euro. Die Teilnehmer entdecken mit ihrem Fotoapparat die Natur, gehen auf kleine Fotojagd durch die Hildener Innenstadt und gestalten Fotos manuell auf künstlerische Weise weiter zu persönlichen kreativen Objekten. Bitte wenn verfügbar eine Kamera (egal welches Modell) + SD-Karte für Kamera mitbringen. Alternativ kann es auch auch ein Handy mit Kamera sein.

Die Dozentin Sylke Jacobs bietet in den Osterferien den Kurs „Auf den Spuren des Papiers“ an: von Montag, 6. bis Donnerstag, 9. April 2020, von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Cafeteria im Bürgerhaus, Mittelstraße 40. Er richtet sich an Kinder und Jugendlich im Alter von 8 bis 14 Jahren. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Die Kinder und Jugendlichen lernen selbst Papier herzustellen und daraus ein eigenes Buch zu binden und zu gestalten.

Die Dozentin Dorothee Wengenroth bietet den Kurs „Sei froh und fantasievoll und zeichne frei!“ an: von Dienstag, 14. bis Freitag, 17. April, von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Cafeteria im Bürgerhaus, Mittelstraße 40. Er richtet sich an Kinder und Jugendlich im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Kinder und Jugendliche lernen Zeichenmethoden kennen, die den kreativen Tatendrang beflügeln.

Die Dozentin Sylke Jacobs bietet zum Ende der Sommerferien 2020 den Kurs „Graffiti für Einsteiger“ an: von Montag, 3. bis Freitag, 7. August, von 9 Uhr bis 13 Uhr im Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20a, im 1. OG des Nebengebäudes. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren. Gebühr: 60 Euro. Der Kurs bietet einen Einstieg in die bunte Welt der Graffiti-Kunst. Unter Anleitung wird ein eigener Graffiti-Schriftzug gestaltet. Den Charakter und die Tags werden zu erst auf Papier erarbeitet. Auf eine eigene Leinwand kann dann gesprayt und später der Schriftzug und die Figur aufgebracht werden.

In der ersten Herbstferienwoche bietet die Dozentin Sylke Jacobs einen Kurs mit dem Titel „Wind- und Wandleuchten aus Mosaik“ an für Kinder ab 6 Jahre. Er findet von Montag, 12. bis Freitag, 16. Oktober, jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr im Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20a, im 1. OG des Nebengebäudes, statt. Gebühr: 60 Euro. Die Kinder und Jugendlichen können ihre eigenen Mosaik-Leuchte aus Glasmosaiksteinen designen, um somit Licht und Farbe ins Kinderzimmer zu bringen.

Die Dozentin Henriette Astor bietet in der zweiten Herbstferienwoche einen Kurs mit dem Titel „Monstertreffen“ an für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren. Er findet von Montag, 19. bis Freitag, 23. Oktober, jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr im Alten Helmholtz, Gerresheimer Straße 20a, im 1. OG des Nebengebäudes, statt. Gebühr: 60 Euro.

Dorothee Wengenroth weiß, wie sie die Kreativität von Kindern weckt. Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)

Malen mit der Spraydose: Auch das können Kinder bei KuKuk 2020 lernen. Foto: Stadt Wülfrath

Spannende Fotosafari durch die eigene Stadt.. Foto: RP/Kunstschule