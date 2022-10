Städtische Galerie im Bürgerhaus Hilden : Künstlerin aus Nové Mesto stellt aus

Hilden „Aquarell“- Ausstellung von Jarmila Valterová bald in der Galerie im Bürgerhaus. Die Werkschau findet im Rahmen des Kulturaustausches mit der tschechischen Partnerstadt Nové Mesto statt.

Die Künstlerin Jarmila Valterová bezeichnet sich als Autodidaktin und hat sich auf die Aquarellmalerei spezialisiert. Vom 20. Oktober bis 10. Dezember stellt sie im Rahmen des Kulturaustausches mit Hildens tschechischer Partnerstadt Nové Mesto, in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, aus.

Valterová kommt gebürtig aus Náchod und lebt sowie arbeitet seit 1977 in Hildens tschechischer Partnerstadt Nové Mesto. Zu Valterovàs bevorzugten Motiven gehören die Natur und Architektur, aber auch Blumen, Stillleben und Porträts setzt sie in verschiedenen Aquarelltechniken um. Satte Grün- und Rottöne dominieren die Farbpalette der tschechischen Künstlerin. Ihre Bilder vermitteln einen unverstellten Eindruck von der einzigartigen böhmischen Landschaft, aus der immer wieder die charakteristischen rötlichen Ziegeldächer prägnant hervorstechen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr durch Bürgermeister Claus Pommer. Die Einführung übernimmt die tschechische Galeristin Katrin Patriková. Nach der Eröffnung ist die Ausstellung bis zum 10. Dezember dienstags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. An Feiertagen ist die Städtische Galerie geschlossen. Der Eintritt ist frei. Für den Besuch gelten die am jeweiligen Tag gültigen Regelungen im Sinne des Coronaschutzes.