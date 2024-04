Hildener Künstler Hans-Joachim Uthke stellt in Maribor und in Hilden aus

Immer geistreich und mit einer gehörigen Prise Ironie und Sarkasmus begegnet der Hildener Künstler Hans-Joachim Uthke aktuellen Themen. Der Grafiker und Aphoristiker ist für seine Werke weit über Hilden hinaus bekannt. Aktuell zeigt er seine Werke an der Universität in Maribor/Slowenien, schon bald eröffnet er eine Ausstellung in der Senioreneinrichtung am Erikaweg in Hilden.