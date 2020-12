Große Krippe in Hilden : Krippe strahlt in der Erlöserkirche

Motiv: Adam und Eva im Paradies. Die Krippen-Szenen sind aktuell in der Kirche an der St. Konrad-Allee ausgestellt und - weil beleuchtet - bis zum späten Abend durch das Schaufenster zu sehen. Foto: Annette Hiemenz

Hilden Durch die Corona-Pandemie ist vieles anders – so auch alles rund um die große Kirchenkrippe der Erlöserkirche an der St.-Konrad-Allee. Krippenführungen und „Musik an der Krippe“ kann es nicht geben, aber die Krippe ist trotzdem zu bewundern – das teilte die Gemeinde jetzt mit.

