Betroffener mahnt zur Vorsicht „Natürlich kann Cannabis abhängig machen“

Das Problem ist seiner Ansicht nach auch, dass Suchterkrankungen von Nichtbetroffenen komplett unterschätzt würden: „Man kriegt so Sprüche wie ‚Hör doch einfach auf‘ oder ‚Warum lässt du es nicht einfach sein?‘“ Doch so einfach ist das für Betroffene nicht. Denn genauso wie Menschen mit Depressionen auch nicht einfach aufhören können, depressiv zu sein, können Menschen, die mit einer Suchterkrankung leben, auch nicht einfach aufhören, von ihrer Substanz abhängig zu sein. Dieses mangelnde Verständnis zeige sich auch am gesellschaftlichen Umgang mit bereits legalisierten Drogen: „Gehen wir mal zur Tanke oder zum Supermarkt. An jeder Kasse werden da Alkohol und Zigaretten angeboten.“ Auch diese können nachweislich abhängig machen – wenn man denn zur Risikogruppe gehört. Und dadurch, dass Nicht-Betroffene diesen Faktor so sehr unterschätzen und viel mehr auf die körperlichen Symptome schauen, kann leicht der Eindruck entstehen, dass Cannabis in dem Punkt gar nicht so schlimm sei. Doch: „Es ist immer die gleiche Erkrankung, egal durch welche Droge sie sich zeigt.“