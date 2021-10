Kreishaushalt in Mettmann verabschiedet : So wirkt sich der Kreishaushalt auf Hilden und Haan aus

Hilden/Mettmann Hilden und Haan tragen bei der Kreisumlage 2022 mit knapp 50 Millionen Euro zur Finanzierung des Kreishaushaltes bei. Dafür übernimmt der Kreis einige Aufgaben.

Und damit sind wir bei konkreten Belastungen für die einzelnen Städte. Was genau bedeutet der neue Doppelhaushalt für den Stadthaushalt in Hilden ? Noch liegt der Kreis Mettmann mit einer Steuerkraft von 1,3 Milliarden Euro nach Köln und Düsseldorf NRW-weit an dritter Stelle. Für 2022 ist ein fiktiv ausgeglichener Haushalt vorgesehen, wobei 15,6 Millionen Euro aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Damit werden Jahresüberschüsse umlageentlastend zugunsten der kreisangehörigen Städte zurückgegeben. Nach Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist für 2023 ein ausgeglichener Haushalt geplant. Nominal zahlen die kreisangehörigen Städte 393,3 Millionen 2022 und 417,6 Millionen Euro 2023. Hildens Beitrag zum Kreishaushalt 2021 betrug noch 27.879.796,53 Euro, 2022 werden es 32.007.724,52 sein. Haan wird 2022 weniger zahlen müssen als 2021: Der Betrag verringert sich von 18.540.437,87 Euro auf 16.616.892,55 Euro. Zum Vergleich: Mettmann gibt 2022 17.706349,13 Euro, Erkrath steuert 2022 die Summe von 22.743396,70 Euro bei und aus Wülfrath kommen 9.461675,54 Euro. Spitzenreiter ist Monheim mit 130.136.253,41 Euro im Jahr 2022 (2021 waren es noch 145.555.410,76 Euro).

Hilden muss also mehr, Haan weniger aufbringen. Hildens Stadtkämmerin Anja Franke ist davon nicht besonders begeistert, war aber – genau wie die anderen Kämmerer der angehörigen Städte – schon früh eingebunden und konnte mit den Zahlen in die Planung des eigenen Haushalts einsteigen. „Die Kreisumlage gehört zu den Pflichtausgaben“, erklärt sie. Der Kreis berechnet dafür seine Ausgaben und legt diese Ausgaben auf die Städte um. Wer höhere Steuereinnahmen hat, muss auch mehr zahlen. „Der Kreis hat sehr enge Aufgabenverpflichtungen“, erklärt Anja Franke. Dazu gehört beispielsweise das Gesundheitsamt, das Straßenverkehrsamt und die Kreisleitstelle. Dennoch kritisieren die Hildener Stadtkämmerin und ihre Kollegen immer wieder den Kreis: „Wir möchten, dass der Deckel kleiner ausfällt“, sagt sie. Der Kreis müsse ein Spar-Konzept entwickeln und dabei auch Strukturen hinterfragen und bei Bedarf verschlanken – damit den Städten am Ende mehr Geld für Projekte vor Ort zur Verfügung steht.

Der Kreis muss aber nicht nur das laufende Geschäft sichern, sondern plant in den kommenden Jahren auch einige Projekte, die allen Städten zugute kommen. So sollen in den kommenden fünf Jahren beispielsweise 23 Millionen Euro in die kreiseigenen Schulen gesteckt werden (unter anderem in das Berufskolleg am Holterhöfchen). Größtes Projekt ist hierbei der Campus Sandheide. Für diesen Bau in Erkrath sind insgesamt 17,7 Millionen Euro bis zur Fertigstellung zum Schuljahr 2024/2025 veranschlagt. 10,1 Millionen Euro werden in kreiseigene Straßen investiert.