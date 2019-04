Hilden : Kreis verbietet Gießen mit Grundwasser

Die betroffenen Anwohner im Hildener Westen sollen mit aufgefangenem Regen- oder mit Trinkwasser ihre Gärten gießen, rät der Kreis Mettmann. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hilden Im Hildener Westen gibt es eine Belastung mit PFT. An der Reisholzstraße und auch in Benrath wird das Grundwasser mit Aktivkohle gereinigt. Das Trinkwasser in Hilden ist dagegen sauber und nicht betroffen.

Von Christoph Schmidt

Die PFT-Belastung des Grundwassers in dem angesprochenen Bereich ist seit August 2015 bekannt. Inzwischen weiß man auch, woher sie stammt. Quelle ist ein Industrie-Unternehmen auf Hildener Stadtgebiet.

Das Grundwasser im Hildener Westen ist zudem mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) belastet. Dieses Lösungsmittel wurde in der Industrie früher häufig für die Entfettung von Metallteilen eingesetzt. Die LCKW-Fahne im Grundwasser ist rund 800 Meter breit und reicht etwa drei Kilometer weit bis Benrath. Seit 2010 steht an der Reisholzstraße in Hilden eine Brunnen- und Reinigungsanlage, die geschätzt sechs Milliarden Liter Grundwasser mit Aktivkohlefiltern reinigen soll. Das wird noch Jahre dauern und viele Millionen Euro kosten. Die Anlage holt auch das PFT aus dem Grundwasser, erläutert das Umweltamt des Kreises Mettmann. Auch die Stadt Düsseldorf hat in Benrath eine ähnliche Anlage in Betrieb. Zu PFT wird noch nicht lange geforscht. Aktivkohle gilt bislang als bestes Reinigungsmittel. Mess-Ergebnisse zeigten, dass das in den Mönchengraben eingespeiste, gereinigte Wasser keine Schadstoffe mehr enthalte.

Info PFT ist inzwischen weltweit verbreitet PFT wird seit über 50 Jahren in Industriezweigen eingesetzt und gilt inzwischen als schädlich. Selbst in Blutproben von Eisbären wurden erhöhte PFT-Konzentrationen gemessen.