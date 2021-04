Hilden : Zwei Todesfälle und weniger Kranke

Kreis Mettmann. Das ist der Stand am 7. April 2021. Gestorben sind eine 78-jährige Frau aus Velbert und eine 88-jährige Frau aus Ratingen. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 647. Die Inzidenz steigt leicht an auf 117,8.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1087 Infizierte, 64 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 81 (-11; 3 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Haan 57 (-10; 3 neu, 13 genesen), in Heiligenhaus 61 (unverändert; 5 neu, 5 genesen), in Hilden 115 (-6; 8 neu, 14 genesen), in Langenfeld 110 (+13; 19 neu, 6 genesen), in Mettmann 162 (+9; 24 neu, 15 genesen), in Monheim 89 (-1; 9 neu, 10 genesen), in Ratingen 169 (-14; 25 neu, 38 genesen), in Velbert 193 (-34; 11 neu, 44 genesen) und in Wülfrath 50 (-8; 4 neu, 12 genesen). Bei 46 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.