Corona-Zahlen von Freitag : Kreis meldet immer mehr Infizierte

Kreis Mettmann Während die Zahlen in einigen Städten zurückgehen, steigt sie beispielsweise in Erkrath um elf an. Insgesamt spricht der Kreis Mettmann momentan von 184 Infizierten. Die Inzidenz beträgt 27,6.

Der Kreis spricht am Freitag von 184 Infizierten (Donnerstag 171), davon in Erkrath 29 (+11), in Haan 13, in Heiligenhaus 4, in Hilden 21 (+1), in Langenfeld 29 (-5), in Mettmann 15, in Monheim 15, in Ratingen 25 (-1), in Velbert 30 (+7) und in Wülfrath 3. Das Gesundheitsamt geht von einer Dunkelziffer an Infizierten aus, die schwer zu schätzen sei.