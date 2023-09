Verwaltung Welche Stadt bittet Familien zur Kasse?

Bei den städtischen Angeboten hat M.U.T. die Gebühren für Hallenbäder, Stadtbibliotheken und Musikschulen miteinander verglichen. Ein Schwimmbadbesuch ist für die vierköpfige Familie in Langenfeld (9 Euro) und Mettmann (10,50 Euro) am günstigsten. In Hilden (17 Euro) und Erkrath (19,10 Euro) schwimmt es sich am teuersten. Die Jahresbeiträge für die Bibliotheken bewegen sich zwischen 31,50 Euro (Ratingen) und 20 Euro in Erkrath, Hilden und Haan. In Heiligenhaus und Monheim können Bürgerinnen und Bürger kostenfrei Bücher ausleihen.