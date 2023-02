Prävention im Kreis Mettmann Die unsichtbare Gefahr im Glas feiert mit

Die unsichtbare Droge ist im Getränk weder sicht-, riech- noch wirklich schmeckbar und deshalb auch so gefährlich. In den meisten Fällen sind Frauen die Betroffenen. Fast immer geht es dabei um sexuelle Absichten. Die Kreispolizei Mettmann verzeichnet zwar offiziell keine große Anzahl an Fällen, wie Pressesprecher Daniel Uebber auf RP-Anfrage erklärt. „Es sind nur vereinzelte Fälle. Meistens waren die Frauen in den großen Ballungszentren feiern“, sagt er. Doch die Dunkelziffer ist sehr viel höher, vermutet Eva-Maria Düring. Denn das Problem: Die K.O.-Tropfen sind nur kurze Zeit im Körper nachweisbar. Die Substanz wird schnell wieder abgebaut. Außerdem, beschreibt Düring ein weiteres Problem, werde nicht immer sofort eine Blutprobe entnommen. Sie rät deshalb immer dazu, auch nur bei dem geringsten Verdacht, dass einem K.O.-Tropfen verabreicht worden sein könnten, eine Urinprobe zum Beispiel in einem leeren Schraubglas aufzubewahren. „Im Urin ist es am nächsten Tag noch nachzuweisen“, so Düring.