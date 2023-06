Das ist los am Wochenende Viele Angebote zwischen Waldbad und Schützenfest, Düsseltaufe und Haaner-Sommer-Strand

Düsselfest Nach einer Corona-bedingten Unterbrechung, möchte die CDU in der Gartenstadt an eine schöne Tradition anknüpfen und wieder ein Düsselfest in Gruiten-Dorf feiern. Hierzu sind alle Interessierten herzlich ein. Gefeiert wird am Samstag, 17. Juni, im Garten des historischen Hauses Am Quall in Gruiten-Dorf. Beginn ist um 18 Uhr. „Wie schon in den Vorjahren, wird sich das Team des DRK Gruiten um unser leibliches Wohl kümmern“, heißt es in der Einladung. Für musikalische Untermalung ist ebenfalls gesorgt und gegen 21 Uhr erwartet den diesjährigen Täufling die traditionelle Düsseltaufe.