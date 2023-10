Veranstaltungstipps 20. bis 22. Oktober Von Kirmes über Konzerte bis Theater

Evolutionsfestival Das Neanderthal Museum, Talstraße 300, Mettmann macht’s möglich: steinzeitliche Forschung zum Anfassen wird hier am Wochenende möglich. Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, jeweils 10 bis 16 Uhr, werden Interessierte im Knochen-Lab zu Steinzeit-Forschern. In einem zweistündigen Workshop gibt es die Möglichkeit, Knochen ganz genau zu untersuchen und zu bestimmen, ob es sich bei den Überresten um die eines Frühmenschen, eines Affen oder eines anderen Tieres handelt. Dabei erklären die Experten des Museums, was die Knochen über Alter, Größe, Geschlecht und Gesundheitszustand eines Menschen verraten. Der Workshop startet jeweils um 10, 12 und 14 Uhr und kostet vier Euro (zzgl. Museumseintritt). Anmeldungen via https://e-shop.neanderthal.de/de/guided-tours/6724. Mehr steinzeitliche Entdeckungen gibt es von 10 bis 16 Uhr, wenn Scouts in der Dauerausstellung spannende Funde wie Knochen, Felle oder seltene Werkzeuge zeigen. Natürlich darf alles angefasst werden. Es kann sogar probiert werden, was die Neanderthaler damals gegessen haben. Feurig wird es in der Dauerausstellung Samstag um 11, 13 und 15 Uhr in 15-minütigen Shows, wie in der Steinzeit Feuer gemacht wurde. Zudem werden am Samstag drei spanende Führungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Um 10.30 Uhr startet eine 60-minütige Familienführung durch die Steinzeit. Währenddessen können viele Objekte, wie ein echter Mammutzahn, in die Hand genommen und untersucht werden. Buchungen via https://e-shop.neanderthal.de/de/guided-tours/6683. Eine weitere Führung beschäftigt sich um 12 Uhr mit dem Klima und der Menschheitsentwicklung. Dabei wird der Frage auf den Grund gegangen, wie das Klima die Menschheitsentwicklung beeinflusst hat und inwiefern der Mensch selbst Verursacher von Klimaschwankungen ist und war. Um 14 Uhr begibt sich eine Führung mit dem Titel „Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie“ auf die Spuren unserer Entstehung zwischen Religion und Mythos. Die Führungen zum Klima und zur Evolutionstheorie sind buchbar via https://t1p.de/Evolution_Festival. Der Sonntag, 22. Oktober, steht unter dem Motto „Forschung zum Anfassen“. Neben dem Knochen-Lab präsentieren die Forscher am Neanderthal Museum und von der Universität zu Köln ihre spannenden Forschungsprojekte zur Steinzeit und haben interessante Funde, wie Steinartefakte, Keramikscherben und Tierknochen dabei. Zudem gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.