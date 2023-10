Veranstaltungstipps 20. bis 22. Oktober Das ist bei uns im Kreis Mettmann am Wochenende los

Langweilig wird an diesem Wochenende nicht, denn in unserer Region ist wieder eine Menge los. Seien es Open-Air-Veranstaltungen wie das Itterfest in Hilden, Konzerte in Clubs und Kneipen, Ausstellungen in Galerien, ein Zockertreff in Mettmann oder das Evolutionsfestival im Neandertal-Museum. Die Auswahl ist wieder riesig.