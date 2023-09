Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Konzerte, Kirmes und Kultur – das Wochenende in der Region

Die Biennale geht zu Ende, die Feuerwehr in Monheim feiert, halb Hilden trödelt, in Ratingen steigt ein Festival, in Heiligenhaus treffen sich Oldtimer-Besitzer, in Erkrath feiert das Forum Sandheide, in Wülfrath steht die Kirmes an, Langenfeld gibt es das Schürreskarren-Rennen – Langeweile kann im Kreis Mettmann theoretisch nicht aufkommen, wir haben eher die Qual der Wahl.