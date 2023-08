Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Weinfest, „stille Party“ und viel Kultur am Wochenende

Kreis Mettmann · Langweilig dürfte es an diesem Wochenende in unserer Region nicht werden. Mit dem Weinfest in Haan, Kabarett in Langenfeld, Konzerten in Monheim, dem Heimatfest in Mettmann, der Deutschland-Tour in Wülfrath, dem Rathaus-Geburtstag in Heiligenhaus sowie ganz viel Kunst und Kultur in Hilden dürfte für alle etwas dabei sein. Unsere Veranstaltungstipps.

24.08.2023, 05:45 Uhr

28 Bilder Das sind unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende 28 Bilder Foto: Köhlen Stephan (teph)

Klangvoll, kulinarisch und kulturell zeigt sich der Kreis Mettmann an diesem Wochenende. Überall in der Region feiern Vereine oder Institutionen, fahren Radprofis durch die Straßen, stehen Künstler auf der Bühne und genießen Besucher ein Glas Wein oder andere Leckereien. Jeder dürfte bei diesem bunten Programm auf seine Kosten kommen An diesem Wochenende stehen im Kreis Mettmann also wieder viele spannende Veranstaltungen an. In unserer Bilderstrecke bekommen Sie einen Überblick über unsere Tipps.

(tobi/og/am/gut/von/jun)