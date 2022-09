Ausblick auf das Wochenende im Kreis Mettmann : Herbst, Hörgenuss und Hosen am Wochenende

Ein Wochenende mit Herbst, Hörgenuss und Hosen

Kreis Mettmann. In Hilden ist Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, in Haan das Open Air. Und in Mettmann gibt’s ein Festival gegen Rassismus mit Toten-Hosen-Botschaft.

Auch an diesem Wochenende, 10. und 11. September 2022, gibt es im Kreis Mettmann wieder viele tolle Veranstaltungen, unter anderem den Herbstmarkt, den Tag des offenen Denkmals, Konzerte und Sommerfest.