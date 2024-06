Veranstaltungen im Kreis Mettmann Das sind unsere Tipps fürs dritte Juni-Wochenende

Die Fußball-EM startet, und in vielen Städten können die Spiele bei Public Viewings gemeinsam geschaut werden. Aber es gibt noch viele andere Veranstaltungen. Unseren Überblick starten wir mit dem...Stadtfest Am Freitag beginnt das 13. Stadtfest in Monheim. Fassanstich mit Bürgermeister Daniel Zimmermann auf dem Rathausplatz ist um 16 Uhr. Parallel startet der Gänseliesellauf. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz spielt am Freitag das Stadtorchester ab 21 Uhr Pop, Rock, Funk und Soul. Ab 22.45 Uhr stehen Air Flik und Micha Deutz an den Plattentellern und ab 23.30 Uhr will der DJ Alle Farben mit House-Musik für ausgelassene Feier-Stimmung sorgen. Bis zu 300 Händler laden am Samstag von 8 bis 18 Uhr auf dem Gänselieselmarkt zum Schlendern und Stöbern ein. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz musiziert am Samstag ab 10 Uhr die Musikschule, am Nachmittag begrüßen die Monheimer Karnevalsvereine die Besucher des Stadtfests. Ab 19 Uhr verspricht ein buntes Livemusik-Programm eine ausgelassene Open-Air-Party. Nach der Band The Slapstickers spielt ab 20.15 Uhr die Bonner Band „Querbeat“ und ab 23 Uhr legt Topic auf. Im Anschluss übernimmt Dhali. Am Sonntag gibt es die Rathausrallye von 11 bis 15 Uhr statt. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren sich lokale Akteure auf der Vereinsmeile auf der Alte Schulstraße und ab 13 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag mit verschiedenen Aktionen des Einzelhandels. Um 13 Uhr beginnt dann auch die Stadtwette. Auch im Berliner Viertel wird am Samstag und Sonntag mit zahlreichen Aktionen gefeiert. Das komplette Programm gibt es unter www.monheim.de/stadtfest. Dort gibt es auch Hinweise auf Parkmöglichkeiten und Shuttle-Busse. Umleitungen von Bussen gibt es unter www.bahnen-monheim.de.