Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist los am letzten Wochenende vor den Ferien

Tag der Architektur Wer das Wohnprojekt Trialog an der Düsseldorfer Straße 150 in Hilden einmal näher kennenlernen möchte, hat dazu die Gelegenheit am Tag der Architektur. Am Sonntag, 18. Juni, finden um 15 und 16 Uhr Führungen statt. Das Haus beteiligt sich von 15 bis 18 Uhr an dem Aktionstag. Drei Baukörper in Holzbauweise gruppieren sich zum gemeinsamen Hof. Eingänge und offene Wohnküchen liegen auf der Innenseite zum Laubengang, Schlafzimmer und eigene Freisitze an der Außenseite. Zusätzlich gibt es noch ein Gästequartier. Den Tag der Architektur richtet die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen aus. In diesem Jahr umfasst das Programm landesweit rund 150 Projekte. Es handelt sich dabei um neue und umgebaute Wohnhäuser oder Bauwerke, Quartiere, Privatgärten und Parks. Das Trialog-Projekt ist der einzige Teilnehmer aus Hilden. In der näheren Umgebung gibt es drei weitere Angebote. https://tag-der-architektur.de/