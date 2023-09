Veranstaltungstipps für den Kreis Mettmann Das ist am Wochenende bei uns los

Kreis Mettmann · Das erste Wochenende der Herbstferien bringt für alle Daheimgebliebenen eine riesige Auswahl an Veranstaltungen mit – vom Stadtgeburtstag mit Festumzug in Langenfeld über Kartoffelfeste in Haan und Wülfrath bis hin zum Weinfest in Monheim. In allen Städten findet zudem die Museumsnacht statt.

29.09.2023, 12:21 Uhr

26 Bilder So bunt startet der Oktober im Kreis Mettmann 26 Bilder Foto: Köhlen, Stephan (teph)