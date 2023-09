Veranstaltungen im Kreis Mettmann Das ist an diesem Wochenende bei uns los

Wer nicht so sehr auf Kirmes steht, den erwartet in den anderen Städten des Kreises eine riesige Auswahl an Veranstaltungen. In Langenfeld findet am Wochenende der erste Tag der Kultur statt, Hilden feiert den Weltkindertag, in Heiligenhaus kann man auf dem Marché Français einen Kurzurlaub in Frankreich erleben, der 27. Ratinger Bauernmarkt lockt am Sonntag, 24. September, ab 10 Uhr wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt, in Monheim feiert das Sojus seine Wiedereröffnung, in Wülfrath steht das Oktoberfest an, in Erkrath gibt es einen Museumstag und in Mettmann wird getrödelt.