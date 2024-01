Veranstaltungstipps für das zweite Januarwochenende Das ist am Wochenende im Kreis Mettmann los

Neujahrskonzert Das neue Jahr mit Musik einzuläuten, hat nicht allein bei den Wiener Philharmonikern gute Tradition. Musik und Feiern gehören auch in Mettmann und Wülfrath zusammen. Nicht exakt zu Jahresbeginn, sondern am zweiten Januarwochenende will nun das VHS-Sinfonieorchester seine Fans musikalisch begeistern. Samstag, 13., und Sonntag, 14. Januar, lädt das Sinfonieorchester unter der Leitung von Federico Ferraris zu einem „ganz besonderen Konzertereignis“ ein, wie die Ankündigung verheißt. Auf dem Programm stehen diesmal unter anderem die sogenannte Kleine Ouvertüre und charakteristische Tänze aus Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“, die Ouvertüre zur „Fledermaus“ von Johann Strauß, Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ und Melodien aus Rossinis „Barbier von Sevilla“. Weitere Highlights – um nur einige zu nennen – werden sein: Polkas von Johann Strauß (Sohn), Waldteufels Walzer „España“ oder der Slawische Tanz Nr. 8 von Antonín Dvořák. Als weiteres Bonbon wird Sopranistin Constanze Backes angekündigt. Gerecht verteilt spielt das VHS-Sinfonieorchester an einem Abend, nämlich samstags von 19.30 Uhr an, in Mettmann in der evangelischen Kirche an der Freiheitstraße 19. Sonntag, 14. Januar, führt der Weg zu den Nachbarn nach Wülfrath. Dort findet das Neujahrskonzert von 17 Uhr an in der katholischen Kirche St. Joseph, Goethestraße 75. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.