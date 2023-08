Erstes Septemberwochenende im Kreis Mettmann Unsere Veranstaltungstipps für die Region

Biennale Die Neanderland Biennale ist ein zweites Mal in Wülfrath aktiv. Am Samstag, 2. September, verwandelt das Theaterprojekt „Bus Stop – Theater gegen Rassismus“ den Platz Am Diek in eine Theaterkulisse. Sie spielen dort am 19 Uhr neben der Bushaltestelle Stadtmitte. In kurzen Szenen werden Vorurteile und Rassismus thematisiert, wie jede und jeder sie in täglichen Begegnungen erleben kann, auch bei sich selbst. Die Bushaltestelle, die dem Projekt rund um die „Initiative Bunter Tisch - Höchst Miteinander“, dem Verein „Pak Bann“ und dem „Begegnungs- und Servicezentrum Höchst“ des Frankfurter Verbandes seinen Namen gab, ist nur ein möglicher Ort dafür. Die dargestellten Szenen beruhen vielfach auf eigenen Erlebnissen der multikulturellen, derzeit zwölfköpfigen Theatergruppe: Menschen mit verschiedener Herkunft und unterschiedlichen Alters möchten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement ein Zeichen gegen Rassismus setzen und zum Nachdenken anregen. Sollte es regnen, findet die Aufführung in der Awo, Schulstraße 13, statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, jeder zahlt, was er möchte.