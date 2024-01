Trotz schneereicher Vorhersage Unterricht im Kreis Mettmann findet am Mittwoch statt

Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes habe es am Dienstagnachmittag für Mittwoch im Regierungsbezirk Düsseldorf keine Warnung vor extremen Witterungsverhältnissen gegeben. Grundsätzlich finde deshalb am Mittwoch, 17. Januar, an allen Schulen des Regierungsbezirks Düsseldorf Präsenzunterricht statt. „Die Wettersituation kann jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein. Eltern können deshalb selbst entscheiden, ob der Schulweg zumutbar ist“, erklärte der Sprecher weiter. Sollten Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schicken, sei die Schule umgehend zu informieren. Darüber hinaus könnten Schulträger aufgrund örtlicher Gegebenheiten entscheiden, dass das Schulgebäude geschlossen werde.