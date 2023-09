Veranstaltungstipps im Kreis Mettmann Am Wochenende gibt’s Konzerte, Kirmes und Kultur

Schürreskarren-Rennen Am Wochenende startet in Berghausen das Schürreskarren-Rennen, organisiert vom Verein Kirmesjonge Berghausen 1929. Los geht es am Freitag, 8. September, um 19 Uhr mit einer 80er/90er-Jahre Party nebst Karaoke. Der Samstag, 9. September, startet um 17 Uhr mit einer Mundartmesse in der St.-Paulus-Kirche. Dazu sei jeder willkommen, lädt Schriftführerin Jessica Kuper ein. Im Anschluss geht es in die Berghausener Altstadt (In den Höfen), um den Kirmespatron Zachäus zu wecken. Danach beginnt der Tanzabend im Festzelt auf dem Platz des SSV Berghausen. Mit einer Kranzniederlegung um 10 Uhr am Denkmal fängt am Sonntag der Festtag an. Für etwa 11 Uhr ist der Rennstart für die Kettcar-Kinder sowie die Läufer mit den Schürreskarren vorgesehen. Titelverteidiger ist Sebastian Hruzik. Die neue Rennstrecke führt über die Baumberger Straße – gegenüber vom Festplatz.