Ausflugstipps für den Kreis Mettmann Sieben Mal Urlaub vor der Haustür

Wer an einem sonnigen Tag mit dem Fahrrad von Hilden aus in Richtung Rhein radelt, kommt auf unserer Flussseite irgendwann in die Urdenbacher Kämpe. Durch das mehr als 300 Hektar große Naturschutzgebiet fließt der Altrhein, setzt es immer wieder auch unter (Hoch-)Wasser. Es gibt seltene Tier- und Pflanzenarten. Wer weiter in Richtung Urdenbacher Ausleger radelt, kommt am Ende zur Rheinfähre. Gut, es ist keine Urlaubskreuzfahrt – aber immerhin steigt man auf ein Schiff und wird durch die Strömung und die leichten Wellen auf dem kurzen Weg in Richtung Zons ein wenig durchgeschaukelt. An der anderen Seite angekommen beginnt eine Art Zeitreise. Die Feste Zons besticht durch ihre alten Gebäude und die Stadtmauer. Wie im späten Mittelalter fühlen sich die Besucher, können in den Gaststätten vor Ort etwas essen oder die historische Burganlage erkunden. Später bleibt noch genug Zeit für ein Picknick am Rheinstrand, bevor es wieder nach Hause geht. Wer nicht mit dem Rad, sondern mit dem Auto fährt und die Strecke bis zu Fähre zu Fuß gehen möchte, kann sein Fahrzeug auf dem Wanderparkplatz Piels Loch am Baumberger Weg, Düsseldorf, abstellen. Möglich ist aber auch, mit dem Auto auf die Rheinfähre zu fahren und in Zons den Wagen abzustellen.