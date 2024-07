Was macht einen guten Polizeianwärter aus? Richtige Balance von Nähe und Distanz

Verspricht sie dabei manchmal mehr, als der Polizeialltag später zu halten vermag? Kommissar-Anwärter Zakaria (23) schüttelt energisch den Kopf: „Alles was mir Frau Rehmann damals versprochen hat, ist auch eingetroffen.“ Nach drei Jahren Ausbildung, bereits geschriebener Bachelor-Arbeit über „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte“ – und was die Betroffenen dagegen tun können, zwölf Klausuren innerhalb von drei Jahren, viel Theorie – vor allem in Rechtsfragen – und ebenso viel praktischem Training sagt Zakaria: „Frau Rehmann hat mir und meinem Bruder einen abwechslungsreichen Beruf versprochen, bei dem kein Tag so ist wie der vorherige. Und sie hat einen herausfordernden Job versprochen.“ Auch das sei eingetroffen. Der ultimative Vertrauensbeweis: Auch Zakarias jüngster Bruder fängt bei der Polizei NRW zum 1. September dieses Jahres ein duales Studium an. Nur seine Mutter schläft immer noch ein wenig schlechter, sobald sie einen ihrer Söhne auf Nachtschicht weiß.