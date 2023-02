Warnstreik im Kreis Mettmann Rheinbahn und Kitas sollen erneut bestreikt werden

Verdi fordert eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen die Beschäftigten in Düsseldorf, dem bergischen Städtedreieck und im Kreis Mettmann erneut streiken. Im Kreis Mettmann waren am 14. Februar unter anderem Kitas und die kommunale Abfallentsorgung bestreikt worden. Am 9. Februar hatten Bedienstete der Rheinbahn ihre Arbeit niedergelegt. Das sorgte beispielsweise im ohnehin durch Baustellen bereits gebeutelte Hilden für ein Verkehrschaos in den morgendlichen und den Feierabend-Stunden. Lediglich die Linien 782 und 785 fuhren, wenn auch unregelmäßig. Die S-Bahnen waren von dem Streik nicht betroffen.