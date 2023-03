Bei Durchsuchung wegen Handy-Diebstahls Polizei entdeckt illegal eingeführte Welpen

Die Beamten durchsuchten am Dienstag, 28. Februar 2023, auf richterliche Anordnung wegen eines vorangegangenen Handy-Diebstahls die Wohnung einer 41 Jahre alten Frau in Velbert-Mitte. „Hierbei konnte das gesuchte Smartphone zwar nicht sichergestellt werden, dafür fand die Polizei in der Wohnung der Frau aber vier junge Husky-Welpen“, erklärte eine Polizeisprecherin. Bei den drei Hündinnen und dem Rüde habe sich der Verdacht ergeben, dass diese illegal aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt worden waren. Die Beamten beschlagnahmten die Tiere.