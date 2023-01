Wissen im Kreis Mettmann Online-Lexikon geht im Februar ans Netz

Was der Kreis Mettmann mit seinen Städten Historisches, Anekdotisches und Wissenswertes zu bieten hat, ist bislang weitestgehend in den Einzelarchiven dokumentiert. Diese Einträge systematisch zu erfassen, zu katalogisieren und für jedermann zugänglich zu machen, daran arbeitet Kreisarchivar Joachim Schulz-Hönerlage bereits seit Januar 2021. Maßgebliche Unterstützung erhält er dabei von der Historikerin Andrea Niewerth. Konzept plus inhaltliche Ausarbeitung sind inzwischen so weit, dass das Projekt nun Anfang Februar online gehen soll.