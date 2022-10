Kreis Mettmann: Nur ein Test kann Corona-Isolation beenden​

KREIS METTMANN In seiner Handlungsempfehlung zu Corona konkretisiert das Ministerium für Schule und Bildung NRW die zur Eindämmung von COVID-19 festgelegten Schutzmaßnahmen in den nordrhein-westfälischen Schulklassen im Winterhalbjahr 2022/23.

In einer am Donnerstag vom Kreis Mettmann verbreiteten Erklärung heißt es, gemäß Corona-Test- und Quarantäneverordnung könne eine Freitestung mittels Bürgertest oder PCR-Test frühestens ab Tag 5 der Isolation erfolgen. Ein Antigenselbsttest reicht dafür nicht aus. Wird keine Freitestung in Anspruch genommen, so endet die Isolation grundsätzlich nach zehn Tagen. Weitere Information zu Corona finden Interessierte auf den Seiten des Schul- oder Gesundheitsministeriums NRW.