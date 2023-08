Aufregende Aufführungen im Kreis Mettmann Künstler reißen Mauern ein und reisen nach Panama

„Shakespeare Take Away“ im Haaner Schillerpark am vergangenen Sonntag holte die einen Tag zuvor eröffnete Neanderland Biennale zu uns, kommendes Wochenende geht es in Hilden weiter. Im Rahmen des Kulturfestivals wird der Ellen-Wiederhold-Platz bespielt. Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen in der Höhle im Neandertal No.1, am stillgelegten Bahnsteig am Panorama Radweg in Heiligenhaus, auf dem Gelände rund um die Wasserburg Haus Graven sowie auf dem Kirchplatz in Wülfrath. Gezeigt wird ein Chanson-Abend, Straßenperformance, ein interaktiver Waldparcours sowie Musik- und Kindertheater, teilte der Kreis mit.