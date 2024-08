Das ist am Wochenende im Kreis Mettmann los Museumsfest, Tag der offenen Tür und ein Teenie-Idol

Kreis Mettmann · Es wird heiß in Hilden: Die Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür und will die Gelegenheit nutzen, mehr Mitglieder zu gewinnen. Zurück in die Steinzeit geht es beim Fest des Neanderthal-Museums. Und was ist sonst noch so los im Kreis Mettmann? Hier kommt ein Überblick.

15.08.2024 , 05:05 Uhr

Die Feuerwehr in Hilden lädt ein zum Tag der offenen Tür in ihrer Wache. Von 11 bis 19 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, die Wache, Am Feuerwehrhaus 17, zu erkunden. Neben einer Vielzahl an Fahrzeugen, Rettungsgeräten und Ausrüstungsgegenständen gibt es auch ein umfangreiches Programm, das sich an alle Altersgruppen wendet. Die spektakulärsten Beiträge sind von 12 bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde geplant. Das und viele mehr kann erleben, wer am Wochenende in der Region unterwegs ist. Wir geben Ihnen einen Überblick.

