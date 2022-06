Corona-Lage im Kreis Mettmann : Kreis meldet fast 5000 Neu-Infektionen – Inzidenz bei 689,8

Die Zahl der Corona-Infektionen schießt wieder nach oben. Aktuell gelten laut Gesundheitsamt fast 9000 Menschen als corona-infiziert. 99 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann 8850 Infizierte erfasst, 4830 mehr als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 844 (+340), in Haan 685 (283), in Heiligenhaus 391 (+188), in Hilden 1131 (+451), in Langenfeld 1142 (+537), in Mettmann 672 (+275), in Monheim 870 (+422), in Ratingen 1428 (+694), in Velbert 1282 (+650) und in Wülfrath 405 (+180).