Veranstaltungen im Kreis Mettmann Konzerte, Ausstellungen und Trödelmärkte

Prozession Donnerstag ist Feiertag, denn am 30. Mai steht im christlichen Kalender Fronleichnam an. Um 10 Uhr findet ein großer Gottesdienst auf dem Marktplatz an St. Lambertus in der Oberstadt in Mettmann statt. Für die Kinder wird es parallel einen eigenen Wortgottesdienst in der Kirche geben. „Zu den Fürbitten werden wir dann auch auf den Marktplatz gehen und dort gemeinsam die Eucharistie feiern“, heißt es in der Einladung der Gemeinde. Direkt im Anschluss findet die Fronleichnamsprozession statt. Ziel ist der Garten des Hauses St. Elisabeth an der Düsseldorfer Straße 20. Dort wird es im Anschluss ein gemütliches Beisammensein geben.