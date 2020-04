Coronavirus: Der aktuelle Stand : Kein Todesfall von Samstag auf Sonntag

Kreis Mettmann Kreisweit gab es bis Sonntag Mittag 234 Infizierte. 520 Personen gelten inzwischen als genesen.

Die gute Nachricht vorweg: Am Sonntag hat die Gesundheitsbehörde des Kreises Mettmann keinen Covid-19-bedingten Todesfall bekannt geben müssen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen gab es bis Sonntag Mittag kreisweit 234 Infizierte, davon in Erkrath neun, in Haan acht, in Heiligenhaus elf, in Hilden 24, in Langenfeld 20, in Mettmann 28, in Monheim 16, in Ratingen 35, in Velbert 54 und in Wülfrath 29.