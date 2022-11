Jahresbericht veröffentlicht : Der Beratungsbedarf im Kreis Mettmann steigt auf 825 Fälle

Hilden/Haan Einen großen Einfluss auf das Beratungsgeschehen bei „pro familia“ hatte 2021 die Corona-Pandemie. Ins kommende Jahr blickt man optimistisch.

Das vergangene Jahr bilanziert die Gesellschaft „pro familia“ als „besondere Herausforderung“. Die Beratungsstelle in Mettmann existiert seit 1992, es gibt in der Bundesrepublik über 30 Beratungsstellen von pro familia, die zu 80 Prozent vom Bund finanziert werden. Im Kreis Mettmann trägt der Kreis die anderen 20 Prozent.

In Mettmann betrug die Anzahl der Beratungen insgesamt 825, wobei ein Fall mehrere Beratungssitzungen beinhalten kann. Die Beratungen teilten sich auf in den Bereich Schwangerschaftskonfliktberatung nach Paragraf 219 und in alle anderen Beratungsinhalte. Großen Raum nahm die Sozialberatung bei werdenden Eltern ein: Welche finanziellen Mittel können beantragt werden und wie gelingt die Planung von Elternzeiten am besten. Ebenso werden Infos und Hilfe gesucht bei den Themen Trennung, Unterhalt und Sorgerecht. Hierfür ist Sozialarbeiterin Nora Diecks zuständig.