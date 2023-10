Staatsschutz ermittelt Israel-Fahnen in fünf Städten des Kreises Mettmann geklaut

Ihre Solidarität mit den Menschen in Israel haben viele Städte in NRW in den vergangenen Tagen unter Beweis gestellt, indem sie die israelische Landesflagge mit dem Davidstern vor dem Rathaus oder anderen öffentlichen Gebäuden hissten. Auch die Stadt Haan beteiligte sich und zog eine Israel-Flagge vor dem Rathaus an der Kaiserstraße hoch. Man wolle damit der zahlreichen Opfer des grausamen Terrorangriffs der Hamas gedenken, hieß es. Das NRW-Innenministerium hatte den Kommunen empfohlen, die israelische Flagge an ihren Gebäuden als Zeichen der Solidarität zu setzen.