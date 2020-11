Kreis Mettmann : IG Bau: Kommunen sollen in Infrastruktur investieren

IG Bau: Kommunen sollen in Infrastruktur investieren

Hilden/Haan Die IG Bau ruft Kommunen dazu auf, trotz geringerer Steuereinnahmen nicht auf Investitionen in Kitas und die engeretische Sanierung zu verzichten.

(elm) Vom neuen Radweg bis zum sanierten Schuldach: Trotz sinkender Steuereinnahmen durch die Corona-Pandemie sollen die Städte wichtige Zukunftsinvestitionen nicht verschleppen. Dazu hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) die Verantwortlichen in der Kommunalpolitik aufgerufen.

Im vergangenen Jahr habe der Kreis Mettmann laut Kassenstatistik 120,3 Millionen Euro in öffentliche Infrastruktur investiert – das seien 248 Euro pro Kopf, wie eine Abfrage der Gewerkschaft bei den Statistikämtern der Länder ergab. „Dieses Level muss mit Blick auf den jahrelangen Investitionsstau gehalten werden, auch wenn die Kämmerer aktuell auf jeden Euro schauen müssen. Ein Sparen an der Infrastruktur wäre ein Sparen am falschen Ende“, sagt Uwe Orlob, Bezirksvorsitzender der IG BAU.