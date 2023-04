Eier-Verkauf im Kreis Mettmann Hier gibt es Eier aus der Region in der Region

Der Hof liegt am Neanderland-Steig in Haan. Kamphausen war vier Generationen lang ein Milchviehbetrieb, bis die Landwirtschaft keinen Nachfolger mehr fand. Seit 2013 befindet sich der Hof im Besitz der Familie Hennemann, und mit ihr sind viele Tiere eingezogen. Seit 2017 ist Kamphausen wieder ein landwirtschaftlicher Betrieb im Nebenerwerb. Gezüchtet werden Schafe zum Erhalt der eigenen Herden, zum Verkauf an andere Schafhalter und natürlich auch zur Gewinnung von nachhaltigem Fleisch. Außerdem haben die Betreiber ihre Liebe zu Hühnern in Freilandhaltung entdeckt und bauen diese weiter aus. Eier werden in speziellen Eierschränken zum Verkauf angeboten, an denen sich die Kunden auch am Wochenende bedienen können. Wer will, kann aber auch vorbestellen.