Ich bin nicht jeck, ich will nur weg Hier gehen Sie im Kreis Mettmann dem Karneval aus dem Weg

Seventh Space

Adresse Hans-Böckler-Straße 17, 40764 Langenfeld

Was steckt dahinter? In Langenfeld geht der Hype um Virtual Reality (auch VR) in die nächste Runde. Das Ausflugsziel „7th Space“ ist die laut eigener Aussage größte virtuelle Erlebniswelt Deutschlands in Nordrhein-Westfalen. Wer schon immer einmal einen riesigen Dinosaurier streicheln oder sich durch eine Horde angsteinflößender Untoter kämpfen wollte, ist bei „7th Space“ an der richtigen Adresse. Denn hier stehen den Besuchern über 40 interaktive Single- und Multiplayer Spiele aus verschiedenen Bereichen zur Verfügung. Von Geschicklichkeitsspielen reicht das Angebot über sportlichen Aktivitäten bis hin zu aufregenden Horror-Games.

Durchschnittliche Verweildauer Zwei bis drei Stunden

Öffnungszeiten Mittwoch 15 bis 22 Uhr, Donnerstag 15 bis 22, Freitag 15 bis 0 Uhr, Samstag 10 bis 00 Uhr, Sonntag 10 bis 21 Uhr.

Preis ab 15 Euro.