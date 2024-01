Politik im Kreis Mettmann SPD bestätigt Doppelspitze Hammer und Blossey

In einer ersten Stellungnahme als wiedergewählte Vorsitzende griffen Hammer und Blossey die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland auf. „Wir sind sehr froh, dass im Kreis Mettmann so viele Demonstrationen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz stattfinden. Rechtsextremismus muss die Stirn geboten werden. Deportations-Fantasien betreffen uns alle und haben in unserer Demokratie nichts zu suchen“, sagte Blossey. Er bezog sich dabei auf die Recherchen von Correctiv nach dem Potsdamer Treffen. Die Reaktion in unserer Region seien angekündigte Demonstrationen und Kundgebungen in Velbert, Ratingen, Langenfeld, Mettmann und Wülfrath.