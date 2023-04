Immobilien-Entwicklungen in Hilden und Haan Grundstücksmarkt sinkt um 14 Prozent

Die Bodenrichtwerte für Wohnungsbau legten um durchschnittlich 10 Prozent zu. Die Richtwerte wurden vom Gutachterausschuss für Monheim, Langenfeld, Hilden und Erkrath um 60 Euro pro Quadratmeter angehoben. In Mettmann steigt er um 50 Euro, in Haan, Heiligenhaus und Wülfrath um 30 Euro. Zum Vergleich: In Düsseldorf hat der dortige Gutachterausschuss in diesem Jahr eine komplette Nullrunde eingelegt.